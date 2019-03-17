Ну, може й не до інфаркту – спишемо це на емоційне перебільшення. Тим більше, що нервова система отримала добрячий гарт від футбольного двобою (мабуть, “двобою” занадто голосно сказано) “Динамо” – “Челсі”.

Однак, зізнаємося, чекали ми від Анастасії Меркушиної і особливо Дмитра Підручного, який пропускав естафету, трохи більшого, ніж підсумкових 25 (в Анастасії) та 10 (у Дмитра) місць – при повному усвідомленні того, що вони вже й так стрибнули на цьому чемпіонаті значно вище голови.

Жіночий мас-старт розпочався о 14:15, а вже о 14:38 на одному зі спортивних сайтів з’явився гнітючий напис, виділений для підсилення враження жирним шрифтом: “Три промахи у Меркушиної на стійці. Провалює мас-старт українка”. Якось не заладилося в Анастасії вже на першому вогневому рубежі – два промахи. До другої стрільби вона прийшла 27-ою і відстрілялася “чисто”, що дало змогу піднятися на 20 місце. А далі настала ота злощасна 14:38 і оцінка-вирок на сайті. Стало остаточно зрозуміло, що українці в мас-старті судилося виконати роль статиста. Ще один промах на останньому рубежі вже особливої ролі не грав, і завершила Меркушина гонку на 25 місці, відставши від переможниці, італійки Вірер на 2 хв. 59,2 сек.

Вже звично відстрілявшись без промахів на перших двох рубежах, Підручний пішов на другу половину мас-старту на 6-й позиції, з далеко не критичним відставанням від провідної трійки і непоганими шансами на потрапляння в неї. Але далі чи то скандинавська погода втрутилася, нагадавши про себе сніговою віхолою, чи далася взнаки накопичена за весь турнір втома, але на третьому вогневому рубежі Дмитро припустився промаху, а після штрафного кола, склалося враження, дещо втратив швидкість. Тим часом на останній стрільбі червоний колір закривав мішені майже всіх – майже всі дружно “мазали”, а недавній лідер норвежець Бьо заробив аж 5 штрафних кіл. Підручний обмежився двома. “Мазали”, як уже згадувалося, майже всі, але все ж не всі – італієць з підозріло неіталійським прізвищем Віндіш відстрілявся без промахів і, окрилений, помчав до “золотого” фінішу. А Підручний? Вийшовши на фінішне коло сьомим, українець фінішував на 10 місці з відставанням від переможця на 48,2 сек., що є його найкращим результатом у мас-старті на світових першостях. Що завадило піднятися вище (а після тріумфу в персьюті від Дмитра тепер неминуче чекатимуть лише високих результатів – настільки, щоб позирати на інших з висоти п’єдесталу)? Похибки в стрільбі чи недостатньо швидкий хід? Це тепер стане предметом розгляду на “розборі польотів”. Але на ньому, віриться, передусім віддадуть належне безсумнівному успіхові і “золотого” тернополянина Дмитра Підручного, і “бронзових” дівчат – учасниць естафетної гонки, включно з нашою Анастасією Меркушиною.

У медальному заліку збірна України посіла 5 місце, залишивши позаду такі знані в світі біатлону країни, як Словаччину, Францію, Росію, Австрію. А вже потім можна буде зосередитися і на “вузьких” місцях, яких, безумовно, теж вистачає.

Ігор Дуда