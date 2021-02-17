Чемпіонат світу з біатлону перевалив через свій екватор, а медальна скарбничка збірної України все ще залишається порожньою. І, поклавши руку на серце, важко сказати, що у наших хлопців і дівчат, за винятком змішаної естафети, якою відкривався чемпіонат, були вагомі шанси здобути нагороди. Принаймні, досі. Домінують же на змаганнях ті, чиї пращури з давніх давен бігали на лижах і полювали на оленів – норвежці. Головну конкуренцію їм складають сусіди-шведи а також французи, німці, австрійці, чехи (точніше, чешки)… Ми ж наразі, як невесело казав колись відомий великий комбінатор, чужі на цьому святі життя… Отож, наші біатлоністи і біатлоністки певною мірою змагаються між собою – хто посяде вище місце в ідентичних видах програми. У вчорашній індивідуальній гонці колишня тернополянка, а нині представниця Закарпаття Анастасія Меркушина з однією хвилиною штрафу в пасиві посіла 13-те місце. Це – найкращий результат серед наших біатлоністок, оскільки Джима, Віта Семеренко і Підгрушна розташувалися на позиціях у четвертому-п’ятому десятках. Сама Настя охарактеризувала свій результат як досить непоганий, додавши: “Краще, ніж нічого, але все одно не самий “топчик”.

А сьогодні “індивідуалку” бігли чоловіки. Артем Прима, який, здається, найкраще серед наших біатлоністів готовий до турніру, після третьої стрільби йшов на четвертому місці, але припустився промаху на останньому рубежі й у підсумку фінішував 9-им. Все ж, це його найкращий особистий результат кар’єрі. Тищенко і Дудченко посіли, відповідно, 44-те і 46-те місця, а для Підручного індивідуальна гонка виявилася просто провальною: 6 промахів на вогневих рубежах і лише 67-ме місце у фінішному протоколі…