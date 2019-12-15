Мабуть, проголошу прописні істини, або ж, як ще кажуть, ломитимуся у відкриті двері, але факт залишається фактом: у спорті, зокрема великому, часто все вирішують сантиметри або частки секунди. Чи один-однісінький промах.

Це було очевидно в четвер, коли в матчі “Динамо” – “Лугано” форварду киян Бесєдіну, здавалося, щоразу не вистачає лічених сантиметрів довжини ноги чи об’єму грудної клітки, щоб хоча б нею заштовхнути м’яч у ворота…

Біатлон, звісно, має свою специфіку, але і в ньому оті ж самі промахи чи лічені сантиметри нерідко відіграють фатальну або рятівну роль. Склад збірної України у жіночій естафеті в німецькому Хохфільцені розворушив у пам’яті ностальгійні спогади про Олімпіаду-2014 у Сочі й перемогу там сестер Семеренко, Джими і Підгрушної. Звичайно, хотілося, щоб нині спортивна історія зробила виток по спіралі, і ми знову побачили наших дівчат ну, нехай і не на найвищій сходинці п’єдесталу, але – на одній з них. Забігаючи наперед, скажу, що на фініші це бажання навіть почало набувати реальних обрисів, але… трохи зависокою виявилася ціна шести додаткових патронів, розділених між собою сестрами Семеренко, і одним, використаним Ю. Джимою. Перед останнім етапом, на якому бігла О. Підгрушна, наша збірна балансувала між 8 і 10 позиціями, однак нашій краянці, здавалося, цілком під силу ліквідувати це відставання. Але, бездоганно відстрілявшись лежачи, Олена припустилася одного промаху в стрільбі стоячи. За її власною оцінкою, цих 5-10 витрачених зайвих секунд якраз і не вистачило, щоб завоювати “бронзу”. Українка якийсь час йшла третьою, проте на фініші далася взнаки вища швидкість швейцарки Хеккі, котра й принесла своїй збірній третє місце. Переможцями жіночої естафети стали норвежки, а друге місце посіли росіянки. О. Підгрушній же ще довелося щосили боротися з представницею Канади за четверту фінішну позицію. Після фінішу її володар визначився не відразу; минули декілька секунд і аж тоді з’ясувалося, що черевик Олени на якусь частку секунди перетнув фінішну лінію раніше…

Ігор Дуда