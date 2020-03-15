В останній гонці останнього в нинішньому біатлонному сезоні у фінському Контіолахті (завершальний етап у норвезькому Холменколлені вирішено відмінити – клятий коронавірус і тут втрутився грубо і безцеремонно) спортсмени і спортсменки змагалися в перс’юті.

Обидві гонки, крім дещо депресивно-нервозної атмосфери, викликаної втручанням у спортивні змагання невидимої, підступної й смертельно небезпечної сили, мали ще й іншу, сумовиту нотку: участю в них завершували свою блискучу міжнародну кар’єру видатний француз Мартен Фуркад і не менш видатна фінська біатлоністка Кайса Макарайнен. Мартен сім разів поспіль (!) завойовував головний особистий трофей світового біатлону – “Кришталевий глобус”, Кайса досягала цього тричі в різні роки. Цього разу Фуркад хоч і переміг у перс’юті, та все ж зовсім небагато поступився у загальному заліку норвежцю Йоганесу Бьо. У жінок в гонці переслідування перемогу теж здобула представниця Франції – Жюлья Сімон.

А що ж представники нашого “файного міста”? Можна сказати, що вони були найкращими. Але – лише серед всіх українців та українок. Дмитро Підручний, загалом, непогано відстрілявся (2 промахи, в той час як у володарів 3 і 4 місць, відповідно, Жакліна і вже згаданого Бьо – по 4 невлучні постріли), але швидкість на дистанції залишала бажати значно кращого. Як результат – 16 підсумкове місце і відставання від “бронзового” 3-го на 1 хв. і 7 сек.

Найкращою серед наших була і Настя Меркушина, однак цього звершення вистачило лише для того, щоб окупувати підсумкове 24-те місце. Кількість промахів у тернополянки не “зашкалювала” – всього 3 (для порівняння: у швейцарки Гаспарін та італійки Вітоцці, які посіли 2 і з місця, їх було по 4), але відносно непогана влучність знову ж таки не була підкріплена такою швидкістю, яка дозволяла б розраховувати на щось більш вагоме, ніж місце у третьому десятку…

Що ж, цей зібганий сезон закінчився. Будемо відверті: траплялися у нас і кращі роки, аніж зараз, коли врожай зібраних нагород був солідніший. Залишається сподіватися, що і коронавірус недовго триматиме світ за горлянку, і на майбутніх змаганнях влучна стрільба у наших хлопців і дівчат узгоджуватиметься зі стрімким бігом.

Ігор Дуда