Біатлон: Підручний розбудив “апетит”. Дівчата його трішечки притамували…

12/03/2019 Розмір тексту:

Може скластися враження, що Тернопіль “вколов” своїм представникам у збірній України на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді (хоча телеканал ТВ-4 вчора зі своєю милою безпосередністю повідомив, що він “швейцарський”) якийсь еліксир, що викликає сильний потяг до самоутвердження, а також добрячу і зовсім незайву дозу спортивної злості.

Про “золота” Дмитра Підручного у гонці переслідування майже неминуче з’явився “апетит” і навіть помірно гостре почуття “голоду” за подальшими успіхами. Тому, можливо, “лише” 10-е місце нашої Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці в когось здатне викликати кислувату міну на обличчі – можна було, мовляв, і краще – але не варто забувати, що мова йде про головний старт сезону, до якого всі прагнуть підійти у всеозброєнні. Й усі намагаються бути зовсім не в “хвості” перегонів. 15-кілометрову “індивідуалку” Настя пройшла, загалом, рівно і з досить пристойною, на тлі інших наших дівчат швидкістю, поліпшивши особистий рекорд в цій дисципліні. Посередині гонки вона йшла на шостій позиції з незначним відставанням від провідної трійки, але отримана штрафна хвилина на останньому вогневому рубежі не дала змоги стати учасницею досить приємної (особливо, напевно, навесні) квіткової церемонії. Все ж і десяте місце дає право Меркушиній взяти участь у мас-старті, де вона буде єдиною представницею України. Дві Юлії – Джима і Журавок – влучно вразили всі мішені, однак у швидкості поступилися лідерам занадто багато й посіли, відповідно, 12 і 14 місця. А Валентину Семеренко вкрай невдала стрільба на двох останніх рубежах відкинула аж на 36 місце. Перемогу ж в індивідуальній гонці святкувала шведка Ханна Еберг. На другому місці італійка Ліза Вітоцці, а третю сходинку посіла француженка Жюстін Бреза.

Ігор Дуда