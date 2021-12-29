Перші чотири етапи Кубку світу цього сезону змусили наших біатлоністів і біатлоністок добряче засумувати за тими щасливими часами, коли вони не лише піднімалися на п’єдестал, а й іноді комфортно почувалися на його найвищих сходинках.

Вони, оті часи, якось непомітно відійшли в минуле, і тепер потрапляння хоча б на квіткову церемонію, тобто завоювання місць в безпосередній близькості від призерів, з яких добряче “душить жаба”, коли бачиш їх, радісних і усміхнених, стало неабияким досягненням. Вже можна прочитати доволі невеселі пророцтва стосовно виступу наших біатлоністів на зимовій Олімпіаді в Пекіну, яка стартує невдовзі…

На цьому тлі приємно вирізняється нинішня традиційна Різдвяна гонка – World Team Challenge, яка проходить у німецькому Рупольдингу, куди вона була перенесена з Гельзенкірхена у зв’язку з карантинними обмеженнями. У мас-старті, який є своєрідною кваліфікацією, український дует Юлія Джима – Дмитро Підручний з сімома промахами на двох фінішував на другому місці, поступившись лише німецькому тандему Яніна Хеттіх/Ерік Лессер. Herr und Frau (чи Fräulein) відпрацювали взагалі без промахів на восьми рубежах, закривши всі 40 мішеней.

У наступній гонці – персьюті – наші спортсмени підуть через 39 секунд після лідерів.