Сьомий етап Кубку світу в італійському Антгольці (трохи ріже слух якась не надто італійська назва італійського муніципалітету) для багатьох біатлоністів є генеральною репетицією перед зимовою Олімпіадою. З цієї точки зору перспективи українських стріляючих лижників і лижниць виглядають не блискучими, хоча саме з ними пов’язані наші скромні медальні сподівання в Пекіні. Аж 47-ме місце в індивідуальній гонці Антона Дудченка і 32-ге в тій же дисципліні Ірини Петренко – не ті результати, які дають підстави очікувати олімпійських стартів з особливою надією.

Не додавали настрою деяким нашим кандидатам у олімпійці й незрозумілі для них тренерські “маневри” з визначенням складу команди. Зокрема, Дар’я Блашко до останнього моменту не була певна, чи потрапить в заявку на Олімпіаду: “Спочатку було оголошено, що я, начебто, проходжу. Тепер – незрозуміла ситуація, ніхто нічого не говорить. Сподіваюся, мої результати у сезоні сказали за себе. Відбір, мабуть, мав би бути закінчений у Рупольдингу, але було прийняте рішення затягнути далі до Антгольца… Повинні бути якісь критерії, що затверджуватимуться міністерством, федерацією, НОК. Оскільки це державні справи, а не приватна “лавочка”.

Побоювання Д.Блашко виявилися даремними: вчора на засіданні Виконкому Національного Олімпійського Комітету України було затверджено поіменний список спортсменів біатлонної збірної України для участі Олімпіаді, в якому знайшлося місце і для неї. Натомість не поїде в Пекін колишня тернополянка Анастасія Меркушина. За словами Анастасії, це не стало для неї несподіванкою: “Я впевнена, що на Олімпійські ігри має їхати найкращий: туди їде не прізвище, туди їде українка… Я буду боротися за свою країну на інших змаганнях, нічого страшного в цьому немає. Справедливого відбору немає і не може бути через умови, в яких ми знаходимось: через пандемію, хвороби, але це – спорт. Життя на цьому не закінчується, нічого страшного”.

Отже, на Олімпіаді Україну представлятимуть (якщо, звичайно, в останній момент не станеться якогось “форс мажору”: жіноча збірна: Ю. Джима, О.Білосюк (Підгрушна), Д.Блашко, Вал.Семеренко, І.Петренко.

Чоловіча збірна: Д.Підручний, А.Дудченко, Б.Цимбал, А.Прима, А.Тищенко.

Сьогодні та завтра в Антгольці відбудуться гонки мас-старт і естафети. Саме в очікуванні останніх жевріє надія в українських шанувальників біатлону. І жеврітиме через кілька тижнів у далекому Пекіні…