Жіноча спринтерська гонка на IX етапі Кубку світу, який, як і попередній, проходить у чеському Нове-Мєсто, виявила постійність і незмінність лише в одному – особі переможниці.

Як і на VIII етапі, нею стала норвежка Екхофф, яка, наче кокетуючи своєю феноменальною швидкістю, дозволила собі один промах на вогневому рубежі. Ті, хто її переслідував, стріляли безпомилково, в тому числі й наша Юлія Джима. На жаль, місця на п’єдесталі цього разу, на відміну від попереднього етапу, для українки не знайшлося – фінішувала вона п’ятою, відставши від переможниці на 30, 5 секунд і “забігши” в квіткову церемонію третю гонку поспіль (попереднього тижня Юлія завоювала “срібло” в спринті й фінішувала шостою в перс’юті).

Досягнення інших наших біатлоністок (як і біатлоністів напередодні) виявилися значно скромнішими – якщо сказати м’яко. Всі вони не уникнули промахів, а у Олени Підгрушної їх назбиралося аж 4, в тому числі 3 – у стрільбі стоячи, через що вона (а також Валентина Семеренко) не змогли кваліфікуватися у завтрашню гонку переслідування.

Кубок світу. IX етап. Жіночий спринт.

1. Т.Екхофф (Норвегія) – (0+1) 18:11,4

2.Д. Херманн (Німеччина) – (0+0) + 6,1

3. Д.Вірер (Італія) – (0+0)+ 10,5

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5. Юлія Джима – (0+0) + 30,5

26.Д.Блашко – (1+0) +1:20,5

27. А.Меркушина – (0+0) +1:22,5

62. Вал. Семеренко – (1+1) + 2:01,6

88. О.Підгрушна – (1+3) +2:48,9