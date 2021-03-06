Якщо, як говорили тренери збірної України, вони планували вихід спортсменів на пік форми якраз до чемпіонату світу у Словенії, то у випадку з Юлією Джимою вони, схоже, дещо прорахувалися. Однак цей прорахунок, напевно, добре прислужився тепер.

Скидається на те, що Юлія вийшла на той свій пік саме зараз. У спринтерській гонці етапу Кубку світу в чеському Нове-Мєсто зазвичай усміхнена на фотографіях українка продемонструвала бездоганну стрільбу, “закривши” всі 10 мішеней, і посіла друге місце. Відставання від надзвичайно швидкої норвежки Екхофф, якій не завадив тріумфувати навіть промах на першому рубежі, склало 9,3 сек., а перевага над італійкою Вітоцці, котра фінішувала третьою й теж, як і Юлія, без жодного промаху, становила майже 6 секунд. Після фінішу українка зізналася, що навіть не очікувала від себе такої гонки (surprise!), хоча після першої контрольної відмітки зрозуміла, що спроможна сьогодні боротися за високий результат. І що дуже рада, що змогла, врешті-решт, закрити всі десять мішеней в спринті.

Досягнення інших наших дівчат помітно скромніші. Всі вони не уникнули промахів (у Олени Підгрушної їх виявилося аж три), які не змогли компенсувати належною швидкістю. Отож і розташувалися всі далеченько від місць, де вручають медалі й дарують квіти…

Кубок світу. 8-й етап. Жіночий спринт.

1. Т.Екхофф (Норвегія) – (1+0) 18:48,4

2.Ю.Джима (Україна) + 9,3

3. Л.Вітоцці (Італія) + 15,0

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16.Д.Блашко (0+1) +45,5

22. А.Меркушина (0+1) +1:05,9

34. О.Підгрушна (2+1) + 1:29,2

40.Вал. Семеренко (0+2) 1:45,8