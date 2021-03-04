Погодьтеся, виконання марної роботи не належить до найприємніших людських занять.

Саме в такому становищі опинилася Олена Підгрушна, яка бігла останньою в жіночій естафеті на VIII етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. “Мєсто”, себто місто ніби й нове, але прикрі невдачі, спричинені чи то незнанням правил, чи елементарним недбальством, залишилися у нашій команді старими. Якщо на недавньому чемпіонаті світу в О.Підгрушної виник з шведкою Еберг конфлікт на грунті того, хто кому має поступатися на трасі, то сьогодні Юлія Джима і Анастасія Меркушина не змогли розібратися, як передавати естафету одній і як її приймати іншій (можливо, розбираються з цим дотепер). Це, як виявилося, трохи складніше, ніж передавати одна одній останні новини (чи чутки) і для наших вже досвідчених біатлоністок стало непосильним завданням. Шкода, адже збірна України до середини гонки була серед претендентів не просто на медалі, а й на перемогу завдяки Дарії Блашко і Юлії Джимі. Однак… після другого етапу Джима з першої спроби не змогла торкнутися Анастасії Меркушиної, а потім передала їй естафету вже за межами відведеного для цього коридору. Зусиллям О.Підгрушної, котра на останньому етапі зуміла вибороти доволі високе 4-те місце, звісно, можна поаплодувати, але в підсумку вони були марними – збірну України дискваліфікували. Перемогу в естафетній гонці здобули шведки, на другому місці – білоруски, на третьому – француженки.

Інформація для роздумів тренерам: за відпрацюванням поєднання швидкого бігу та влучної стрільби вкупі з усіма тактичними премудрощами не варто забувати про, здавалися б, елементарні речі. Вони, як виявляється, можуть відіграти фатальну роль…