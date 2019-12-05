Якось не заладилося у наших біатлоністів і біатлоністок на першому етапі Кубку світу в шведському Естерсунді (Швеція, як виявилося, може приносити неприємні сюрпризи не лише футболістам “Динамо”).

Прикро втрачена перемога чи, принаймні, призове місце в одиночній змішаній естафеті через промахи Анастасії Меркушиної в стрільбі стоячи (“допоміг” сильний поривчастий вітер). Лише двадцяте місце Дмитра Підручного в індивідуальній гонці. Але постійно так тривати не могло – і вітер, врешті-решт, мав стихнути, і спортивне щастя таки мусіло нам усміхнутися. Сьогодні в індивідуальній жіночій гонці Юлія Джима виборола срібну нагороду, вклинившись між двох француженок, Ж. Бреза і Ж. Сімон, які посіли, відповідно, перше і третє місця. “Індивідуалка” – коронна дистанція Юлії, адже саме на ній на етапі Кубку світу в словенській Поклюці минулого року вона здобула свою першу особисту перемогу. Успіх в Естерсунді прийшов до Юлії, передусім, завдяки бездоганній стрільбі: вона була єдиною, кому вдалося без жодного промаху вразити всі 20 мішеней. На фінішне коло українка вирушила з найкращим часом, хоча перевага над двома представницями Франції була зовсім незначною. Ж. Бреза все таки змогла випередити українку на фініші на 11 секунд, але другою позицією Юлія не захотіла поступитися категорично…

Не зовсім точна стрільба в поєднанні з недостатньою швидкістю розмістили решту наших біатлоністок на таких місцях: Дар’я Блашко – 21; Віта Семеренко – 28; Анастасія Меркушина – 31 (на перших двох рубежах Настя відстрілялася “чисто”, а от далі “пішло-поїхало”: 1 промах на третьому рубежі й 2 – на четвертому); Валентина Семеренко – 57.

Ігор Дуда