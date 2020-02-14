Якими б, скажемо так, скромними не були результати виступів українських біатлоністів на етапах Кубку світу (вони в цьому сезоні справді ну, дуже скромні) завжди “в запасі” залишалася думка: нічого, це все лише прикидки, прелюдія до головного старту сезону.

Цей настрій підтримували і тренери: маневрували складом; когось не ставили на етапи Кубку, приберігаючи для чемпіонату світу.

Олена Підгрушна саме й була однією з тих, кого приберігали для головного старту біатлонного сезону в італійському Антхольці. Наддосвідчена спортсменка, можливо, відчувала, коли її готовність досягне можливого максимуму і, здається, разом з тренерами зробила ставку на спринтерську гонку. Зробила і… і сталася така звична для спорту подія, яка, попри свою звичність, щоразу боляче б’є наче батогом – до п’єдесталу нашій олімпійській чемпіонці не вистачило чотирьох секунд. Втім, “лише” чотирьох чи “аж” чотирьох – питання, яке можна обговорювати довго і нудно. Фактом же є те, що медаль, така жадана, наразі вирішила прикрасити інші, в даному випадку чеські, груди.

Велика кількість помилок при стрільбі, зроблених визнаними фаворитками, несподівано відкрили можливості для тих, хто претендентками на нагороди не розглядався. Норвежка Ройселанд і американка Данклі змагалися за перші дві позиції, а от О.Підгрушна, припустившись промаху під час стрільби лежачи, безпомилково відстрілялася у стійці й розпочала надзвичайно видовищну й “валідольну” для вболівальників гонитву за чешкою Л.Харватовою з надією випередити ту в боротьбі за “бронзу”. Поступаючись суперниці 27 сек., капітан нашої збірної скорочувала розрив з такою наполегливістю, що іноді могло здатися, що чешка просто… заклякла на місці. Все ж вона не зовсім заклякла, і оті згадані на 4 секунди розділили їх на фініші. Розділили, на жаль, не на нашу користь…

Спринтерська гонка

1. М.Ройселанд (Норвегія) (0+1) 21:13,1

2. С. Данклі (США) (0+0) + 6,8

3. Л. Харватова (Чехія) (1+0) + 21,3

4. О.Підгрушна (Україна) (1+0) + 25,6

Ігор Дуда