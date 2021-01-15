Днями про 7 місце Дмитра Підручного в спринтерській гонці на етапі Кубку світу в німецькому Оберхофі довелося написати як про найвище в нинішньому сезоні досягнення наших спортсменів. Сьогодні ж одразу четверо з них стали учасниками квіткової церемонії (або, як ще кажуть, “попали в квіти”) – чоловіча збірна України посіла 6-е місце в естафеті.

Наші хлопці – Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима – були найкращими у стрільбі, припустившись лише двох промахів на вогневому рубежі (по одному разу “промазали” Тищенко і Прима). Як видно з наведених внизу результатів, у переможців і призерів естафетної гонки використаних додаткових патронів суттєво більше. Одразу ж напрошується не дуже приємний висновок: вдалу стрільбу українці знівелювали надто вже повільною ходою на дистанції. Тищенко на першому етапі явно не витримував темпу лідерів і передав естафету Підручному аж 21-м. Капітан збірної одразу ж увімкнув максимальну швидкість і відіграв 4 позиції вже на стартовому відтинку свого етапу, попутно “чисто” вражаючи всі мішені. Тернополянин передав естафету Дудченку вже 6-им (можна лише з сумом уявляти, що могло бути, якби не виникло такого великого відставання після першого етапу), і зусиллями Антона і Артема Прими, який біг останнім, ця позиція збереглася за нашою збірною до фінішу. Можна було сподіватися й на краще? Можливо. Але й квіти нашим хлопцям теж до лиця – тим більше якщо додадуть впевненості у власних силах.

Оберхоф, чоловіча естафета

1. Франція (0+6) 1:22:28,0

2. Норвегія (1+4) +4,2

3.Італія (0+5) +1:06,6

4. Росія (0+9) +1:55,3

5. Німеччина (3+11) +2:06,4

6.Україна (0+2) + 2:31,8