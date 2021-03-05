Дозволю собі невеселий каламбур: цікаво, що було б, якби капітану збірної України Дмитру Підручному потрапили під руку відразу після фінішу естафети на VIII етапі Кубку світу в Нове-Мєсто (Чехія) його партнери Антон Дудченко і Богдан Цимбал, котрі разом добряче постаралися, щоб розгубити здобуту ним на другому етапі перевагу? І перетворили його третє місце на підсумкове дев’яте. У таких швидкоплинних гонках достатньо буває в команді однієї (нехай не ображаються хлопці, якщо РАПТОМ прочитають це) “паршивої вівці”, а сьогодні їх виявилося одразу дві…

А все, здавалося, могло обернутися зовсім інакше. На першому етапі Артем Тищенко “зі скрипом” відстрілявся, використавши два запасних патрони і, значно сповільнивши хід на третьому колі, передав Підручному естафету 14-им. Дмитро показав ідеальну стрільбу на обох рубежах і, додавши до цього високу швидкість бігу, завершив свій етап третім. Ну, а далі почалося… Дудченко спершу ледь вклався в дозволену кількість патронів і суттєво поступався суперникам у швидкості, опустившись на 8-му позицію. Цього регресу Антону здалося замало, і він “оформив” повну його картину двома штрафними колами. Цимбал доповнив невдачу двох останніх етапів (а як ще розцінювати фініш естафети після всіх старань підручного?) ще одним забігом штрафу, фінішувавши дев’ятим. Ніби й язик не повертається назвати його провалом, але… жодне інше слово чомусь на отой язик не проситься на язик …

Перемогла у чоловічій естафеті збірна Німеччини. На другому місці росіяни, на третьому – норвежці.