Початок, припускаю, міг би навіть втішити тернопільських шанувальників біатлону, які через якісь обставини не мали змоги слідкувати за останнім, Х етапом Кубку світу в шведському Естерсунді: наші краяни Олена Підгрушна і Дмитро Підручний були найкращими в збірній України в спринті та гонці переслідування.

Втім, у біатлоні, як і в житті, все відносне і, образно (але – не образливо) кажучи, той факт, що ти перша дівка чи парубок на селі, не гарантує, що ти збережеш такий свій статус десь у більш населеній громаді. Найкращий в нашій команді Дмитро фінішував аж… 34-им у спринті, а Олена, вочевидь, вирішила не надто відставати від земляка і закінчила спринтерську гонку на 35-ій позиції.

Наступного дня (тобто сьогодні) в перс’юті такої майже одностайності вже не було: Підгрушна припустилася шести промахів на вогневих рубежах і фінішувала на 30-ім місці. “Рада, що міжнародний сезон закінчився”, – в цих словах Олени після фінішу зібрані разом втома, розчарування невдачами і прагнення забути про них, щоб зі свіжою головою і новими силами підійти до наступного, олімпійського сезону.

Натомість Підручному вдалося зробити у гонці переслідування доволі вражаючий ривок зі стартової 34-ї позиції на підсумкову 13-ту, що наразі є найкращим результатом для збірної України на етапі в Естерсунді. Він – єдиний з нашої чоловічої команди, кому вдалося кваліфікуватися у завтрашній мас-старт – останню в цьому сезоні гонку міжнародного біатлонного календаря.