Кожен з нас, як відомо, просто чудово розбирається у політиці, футболі, а нині – і в біатлоні. Коли ти ні за що не відповідаєш, мудрі думки висловлювати надзвичайно легко. “Кожен сам стратег великий, збоку дивлячись на бій”, – саме для таких випадків.

Тому рішення головного тренера чоловічої збірної з біатлону словака Юрая Санітри не ставити на естафетну гонку героя чемпіонату світу Дмитра Підручного викликало подив. Тим більше, що пояснення тренера не звучало надміру переконливо: “Дмитро був готовий і хотів бігти, але я після довгих роздумів прийняв рішення не ставити його у склад естафети… Підручний буде проводити легкі тренування й готуватися до мас-старту”.

А ще тренер висловив сподівання, що ті спортсмени, які отримають можливість виступити в естафеті, зроблять все для того, щоб посісти в ній якомога вище місце. Що ж, можливо, виходячи з якихось медичних показників, тренер і справді прийняв рішення в інтересах спортсмена і його подальшої кар’єри. Можливо, він хотів окрилити своєю довірою інших. Але як бути з “був готовий і хотів бігти”? Адже по ходу гонки іноді здавалося, що Підручний просто “виблискував своєю відсутністю”, хоча, звісно, немає жодних гарантій, що зі своїм капітаном команда обов’язково виступила б краще.

Артем Прима після першого етапу передав естафету Сергію Семенову одинадцятим; Сергій, сильно поступаючись у швидкості суперникам, відправив Артема Тищенка уже 17-м. Той, хоч і відстрілявся без помарок, не міг перед останнім етапом піднятися вище 16-ї позиції. Найпомітнішим був виступ Руслана Ткаленка, який біг на заключному відрізку естафети: він спромігся підняти збірну України на підсумкове 12 місце. Загалом, як видно з таблиці результатів, влучність у наших була не гіршою, а то й кращою, ніж у команд, що посіли вищі місця, а от швидкість… Назвати це успіхом не повертається язик; одразу ж знову виникають запитання стосовно неучасті Підручного і паралельно – претензії до словацького тренера. Втім, якщо Дмитро вдало виступить в останній день чемпіонату в мас-старті, доведеться визнати правоту Ю. Санітри і скинути перед ним шапку. Справа залишається за малим – отримати для цього привід.

Естафета 4х7,5 км. Чоловіки.

1. Норвегія (0+6) + 1:12:03, 7

2. Німеччина (0+8) +38,1

3. Росія (0+7) + 1:04,1

4. Чехія (0+6) + 1:20,7

5. Словенія (0+5) +1:22,4

6. Франція (3+11) + 1:37,2

…..

12. Україна (0+7) + 3:08,7

Ігор Дуда