Біатлон: 6-те місце – наша межа, чи плацдарм для сходження?

У неділю в італійському Антгольці в рамках сьомого етапу Кубка світу відбулася чоловіча естафетна гонка.

Збірну України представляли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима. На чотирьох вони використали 11 запасних патронів і посіли 6 місце. Впевнену перемогу в естафеті здобула команда Норвегії. Друге місце посіли російські біатлоністи, а замкнули трійку призерів німці. Щоб не нав’язувати свої суб’єктивні оцінки, цього разу звернуся до коментарів небайдужих до біатлону (а заразом – до виступів українських спортсменів) людей:

“Вище голови не стрибнеш – відмінний результат, тим більше з урахуванням нашого кадрового складу”.

“Цілком пристойно, але в Пекіні навряд чи його вдасться повторити – там виступатимуть всі найсильніші”.

“Результат достойний, але, на жаль, Дудченко слабенько пробіг свій етап – могли б розраховувати і на більше”.

“Це наша межа. Якщо вдасться на ОІ посісти місце вище шостого – це буде мегауспіх.”

“Бойові склади були лише у двох перших команд… На Олімпіаді наша стеля – 7-ме місце за умови, що не буде штрафних кіл”.

“В цій гонці, крім Підручного, ногами ми не виграємо ні у Швейцарії, ні в Італії. Якби не їхні промахи, невідомо, як би все склалося…”.

“Такий результат на ОІ, з урахуванням нинішніх реалій, буде успіхом. Потрапимо в першу десятку – теж буде нормально”.

“А, може, взагалі не везти цих туристів у Пекін – тим більше жіночу збірну” (якийсь вже зовсім “пораженчеський” настрій – І.Д.).

“На додачу до всього, заробили 6000 євро” (що ж, це теж незайва річ – І.Д.).

Результати естафети

1.Норвегія (0+4) 1:12:14,7

2. Росія (1+12) +1:57,2

3. Німеччина (0+4) +2:04,4

4. Франція (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Україна (0+11) +2:38,7