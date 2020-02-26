Позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років загрожує двом жителям Бережанського району 1994 та 1978 років народження.

Слідчі детективи Головного управління Нацполіції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у кримінальному провадженні передбаченому ч.2 ст.121 КК України.

Подія трапилася наприкінці серпня 2019 року в райцентрі Бережани. Потерпілий та підозрювані разом випивали. Під час спільного застілля у чоловіків виник словесний конфлікт, який переріс в бійку. Непритомного приятеля чоловіки залишили на землі й покинули місце злочину. Як наслідок від отриманих численних важких травм 56-річний мешканець Бережан помер в медзакладі, куди його госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги.

Поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових заходів й розшукали зловмисників. Міру покарання підозрюваним у злочині обере суд, повідомляють у поліції.