26 травня близько 16-ї години на трасі Тернопіль – Львів інспектори зупинили автомобіль Opel Zafira за порушення Правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму.

Під час перевірки документів у 48-річного кермувальника патрульні виявили, що водій тимчасово позбавлений у праві керування транспортним засобом, оскільки має борг зі сплати аліментів.

Тож відносно водія було складено адміністративний протокол за ч.3 ст.126 КУпАП ( Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та вилучили посвідчення водія.

У патрульній поліції наголошують, що керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Від початку 2019 року патрульні поліцейські склали 11 протоколів за ч. 3 ст. 126 КУпАП. Усі матеріали справ предано у суд.