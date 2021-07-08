Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища області Роман Нитка. Ґрунти в основному засмічені та пошкоджені побутовими відходами.

Масові забруднення земель виявили поблизу Заліщик. Наразі екологічні інспектори проводять перевірки в інших населених пунктах області.

«Засмічення та забруднення земель побутовими відходами, внаслідок чого відбулося їх псування, виявлено у ході планової перевірки Заліщицького житлово-комунального підприємства. Порушення зафіксовано на земельній ділянці у с. Добрівляни Заліщицького району, на якій розташоване міське сміттєзвалище. Під час перевірки відділом інструментально-лабораторного контролю було відібрано проби ґрунтів для встановлення факту псування земель. За результатами вимірювання встановлено підвищений вміст показників складу та властивостей проб ґрунтів у порівнянні з фоновими значеннями. Розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення та засмічення земельної ділянки, склав 12,988 млн. грн».

Через масштабне псування земель порушено кримінальну справу. Поліціянти проводять розслідування.