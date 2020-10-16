На Тернопільщині кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягнула майже сімнадцяти тисяч. COVID-19 найбільш інтенсивно поширюється в обласному центрі. Відтак місто з наступного тижня — знову у червоній зоні епідемічної небезпеки.

Нині серед інфікованих поменшало осіб, які переносять хворобу безсимптомно. Натомість збільшилася кількість хворих у важкому стані, – кажуть лікарі. При перших ознаках хвороби просять не зволікати.

“Епідпроцес набув такого розмаху, що вже безсимптомних не так багато, як було на початку. Оскільки вірус мутує, розвивається у цьому середовищі. Якщо на початку пандемії ми говорили, що є дуже багато безсимптомних носіїв, які складають загрозу, то тепер ми бачимо велику кількість пневмоній. В інфікованих зараз переважно є симптоматика, багато людей втрачають нюх, втрачають смак, мають температуру, кашель. З наростанням епідпроцесу, наростають і симптоми”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, учора Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинне зонування. Відтак до “червоної” зони епідемічної небезпеки потрапили міста Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони. Чи посилюватимуть тут карантин, вирішуватиме регіональна комісія з ТЕБ та НС та місцева влада.