Безсовісних тернополян будуть ловити на “фотопастки”

Управління муніципальної інспекції використовуватиме у своїй роботі пристрої «фотопастки», які будуть встановлені у проблемних місцях Тернополя.

Таким чином міська влада відреагувала на скарги тернополян щодо утворення на віддалених ділянках міста несанкціонованих сміттєзвалищ. Про це повідомляє сайт міськради.

Завдяки даному обладнанню в онлайн-режимі проводитиметься відео- і фотофіксація порушень вимог поводження з відходами, а відзняті матеріали згодом використовуватимуться для ідентифікації осіб і транспортних засобів та притягнення порушників до відповідальності.

Звертаємося до тернополян з проханням повідомляти про факти вчинення подібних правопорушень на гарячу лінію міської ради 15-80, спецлінію «102» та в управління муніципальної інспекції за тел.: (067) 447 31 86; (067) 447 32 78 або (073) 015 14 81(Viber).