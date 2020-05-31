Циклон Izolde зараз над Західною Україною, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Відтак у нашому регіоні цілодобово дощитиме. Опади різної інтенсивності ймовірні й завтра.

Температурні показники залишатимуться порівняно низькими. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 10 до 14 градусів вище нуля.

“Буде завтра вивертатися, як і належить циклону, проти годинникової стрілки і моститиме голову на західну нашу подушку. Але це не означає, що дощі йтимуть лише в західних областях. Дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості регіонів України. Температура повітря буде найнижчою у західних областях: +12+16 градусів. Переважатиме волога повітряна маса. Понеділок-вівторок також холоднуватими, а вже з 3-4 червня почне прокидатися синоптична совість в атмосфери – очікується відчутне потепління”, – каже Наталка Діденко.

Отже, тиждень розпочнеться на Тернопільщині з похолодання. Більш теплої і сонячної погоди слід очікувати від середи — четверга.

Софія Романська