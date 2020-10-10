Водій маршрутки, який наразив на небезпеку пасажирів, поїхавши зустрічною смугою, заплатить сміховинний штраф.

За інформацією патрульної поліції Тернопільської області, у п’ятницю, 9 жовтня, до управління патрульної поліції у Тернопільській області надійшло повідомлення від небайдужих тернополян про порушення ПДР водієм маршрутного транспортного засобу.

“На відеозаписі, наданому громадянами, видно, як кермувальник виїжджає на смугу зустрічного руху та порушує вимоги дорожнього знаку 3.21 “В’їзд заборонено”, наражаючи на небезпеку себе, пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Уже згодом, працівники УПП у Тернопільській області розшукали водія. На нього склали постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП. Штраф за вищевказане правопорушення — 425 грн”, – повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Користувачі соцмереж відреагували на інформацію миттєво, пише видання Терміново.

“425грн за таке???? Ау ПДРники, ви там що курите??? За таке має бути 25000грн штраф та позбавлення водійських прав на 5 років без права оскарження!!!!”, – не стримує емоцій Rostik Krutsko.

“Безсмертний((( навіть страшно подумати, що могло статися”, – додає Галя Боєчко.