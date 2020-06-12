Станом на 1 червня у центр зайнятості від підприємців надійшла інформація про 519 вільних робочих місць та вакантних посад.

Серед них на посади службовців – 238 вакансії, на посади за робітничими професіями – 247 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 34 вакансії. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 35 вакансій.

Всього за січень – травень 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 788 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 3645 вільних робочих місця та вакантних посад.

Відповідно до ст. 47-1 ЗУ «Про зайнятість населення», роботодавцям виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на 1 червня 171 роботодавець Тернопільської МТГ та Тернопільського району подали заяви до центру зайнятості на компенсацію допомоги по частковому безробіттю для найманих працівників. По 147 роботодавцях прийняті рішення щодо компенсації їм допомоги по частковому безробіттю для 918 працівників. Виплачено у травні 2020 року допомоги по частковому безробіттю 2104,8 тис. грн.