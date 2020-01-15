85-річна жителька Зборівського району була переконана, що втратила свій мобільний телефон, про це повідомила дільничного офіцера. Проте поліцейський з’ясував, що бабусю обікрали.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ слідчі Зборівського відділення поліції розпочали щодо 35-річного місцевого жителя. Молодик виявився причетним до крадіжки мобільного. Жертвою стала старенька сусідка.

Як з’ясувалося, зловмисник зловживає алкоголем, ніде не працює. Аби було за що випити інколи допомагає старенькій сусідці по господарству. Того, що платила бабуся, виявилося, мабуть, замало, тож молодик привласнив телефон старенької.

Апаратом користувався сам. Речовий доках правоохоронці вилучили, повідомляють у поліції.