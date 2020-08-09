Майже чверть вакансій на Тернопільщині — у сільському господарстві. У літній період є чимало сезонної роботи, за яку підприємці готові платити конкурентну заробітну плату.

Понад три десятки вакансій в галузі сільського господарства зареєстровано в обласному центрі зайнятості. Зокрема, є потреба у бухгалтерах, трактористах, слюсарях, водіях, рибоводах, тваринниках.

“Сезонні роботи у сільському господарстві області давно розпочалися, відтак основна кількість вільних робочих міць вже заповнена, проте сільськогосподарські товариства області ще мають ряд вакансій. Їм потрібні: рибовод, тваринник, свинар, підсобник, тракторист, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, сторож, столяр, муляр, пробовідбірник, обліковець, бухгалтер, енергетик. Своїм працівникам роботодавці готові платити до 13000 тис. гривень. До слова, середня заробітна плата трактористів та водіїв від 10 тис. грн”, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Вакансії є у Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, Теребовлянському, Тернопільському та Шумському районах. Інформацію про вільні робочі місця надають в обласному центрі зайнятості.

Софія Романська