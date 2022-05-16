Жителям Тернопільщини, які перебувають за кордоном понад 30 днів, не виплачуватимуть допомогу по безробіттю.

Про це повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Такі правила діятимуть протягом воєнного стану в Україні.

29 квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка додатково спрощує порядок реєстрації безробітних під час воєнного стану, зокрема надає право отримати статус безробітного за відсутності повного пакету передбачених документів. Також дистанційно можна зняти реєстрацію безробітних.

«Ми можемо призупиняти виплату допомоги по безробіттю, знімати з реєстрації безробітних, якщо людина, більше, як 30 календарних днів перебуває з кордоном. Тоді ми її знімаємо з реєстрації та припиняємо виплату допомоги по безробіттю. Відповідно до закону, безробітний – це людина, яка готова сьогодні приступити до роботи. А якщо людина за межами України, а таких сьогодні багато, то ми не можемо роботу пропонувати, а людина не може приступити. Також йдеться про реєстрацію вимушено переміщених осіб, які виїжджали, не мали змоги звільнитися з підприємства. Ми можемо у таких випадках надавати консультації, у разі потреби шукати іншу роботу. Цим законом скасовано на час воєнного стану виплату одноразової допомоги по безробіттю для організацій підприємницької діяльності. Натомість запропоновано надавати одноразову фінансову підтримку для організацій підприємницької діяльності», – зазначає Олександра Островська.

За результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», внаслідок війни 41% громадян України припинили працювати. Серед тих, хто продовжує працювати – 24% працюють частково або віддалено. Отже, безробітнім став майже кожен другий українець.