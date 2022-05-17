В Україні запрацювали нові правила реєстрації безробітних на виплати їм допомоги.

Про це повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Безробітним з вищою освітою на час війни можуть пропонувати робітничі спеціальності.

«Змінилося поняття підходящої роботи. Якщо раніше підходящою роботою вважалася та, у якій людина працювала, за освітою, рівнем зарплати. Нині за такими параметрами робота буде шукатися лише 30 календарних днів. Якщо за 30 календарних днів людині ми не підберемо таку роботу, а буде інша робота, то ми будемо пропонувати іншу. Головне, щоб пропонована зарплата була не нижче мінімальної», – зазначила Олександра Островська.

Додамо, 29 квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка додатково спрощує порядок реєстрації безробітних під час воєнного стану, зокрема, надає право отримати статус безробітного за відсутності повного пакету передбачених документів. Також дистанційно можна зняти реєстрацію безробітних. Такі правила діятимуть протягом воєнного стану в Україні.