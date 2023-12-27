Безробітні жителі Тернополя можуть брати участь в оплачуваних громадських та суспільно-корисних видах роботи. Їх перелік щороку затверджують на засіданні виконавчого комітету.

Відповідне рішення прийняли і на засіданні 27 грудня.

– Цього року за нашим спрямуванням безробітні допомагали «Білій тростині» у супроводі людей з обмеженими можливостями, громадській організації «Дитина», ветеранській спілці, управлінню соціальної політики тощо, – розповів Анатолій Куриляк, виконуючий обов’язки директора Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. – Для оплати робіт ми використали з міського бюджету 259 тисяч гривень. Таку ж суму використали з фонду зайнятості. Міська рада сприяла нам в організації суспільно-корисних робіт, оскільки вони оплачуються виключно за кошти фонду і там суми більші. Біля 700 осіб брали участь в таких роботах. Ми працюємо на двох напрямках: допомагаємо тим, хто постраждав внаслідок війни і залучаємо їх до суспільно-корисних робіт, а також допомагаємо соціально вразливим групам населення,залучаючи безробітних до громадських робіт.

У 2024 році за участю Державної служби зайнятості будуть здійснюватися оплачувані громадські роботи на підприємствах, організаціях, установах комунальної форми власності, а також за договорами – у інших роботодавців з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу та безробітних.