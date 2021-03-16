«Ризики нелегальної трудової міграції», – семінар під такою назвою провели безробітним на Тернопільщині. Шукачам праці розповіли, як не потрапити у трудове рабство і не зазнати торгівлі людьми.

Найбільший ризик трудового рабства при працевлаштуванні за кордоном, – зазначила інспекторка відділу зв’язків з громадськістю Патрульної поліції області Олександра Мялковська. Вибратися з таких “пасток” у чужій країні надто складно.

“Щоб не потрапити у трудове рабство, варто обирати офіційну, легальну зайнятість. Якщо прийняли рішення виїжджати за кордон, варто проконсультуватися у фахівців. Є спеціальні організації, які надають безкоштовні консультації перед виїздом за кордон. Завжди краще попередити небезпечні ситуації. Але якщо вже сталося, що людина потрапила у трудове рабство, варто звертатися за допомогою. Діють гарячі лінії, де можна безкоштовно отримати консультації”.

Правоохоронці наголошують: торгівля людьми стала поширеним явищем. Це злочин, що грубо порушує права людини. На Тернопільщині від торгівлі людьми потерпіло 32 особи. Торік поліція викрила злочинну групу, що відправляла дівчат до Польщі для надання сексуальних послуг.