Безробітним Тернопільщини пропонують роботу з хорошою зарплатою

04/02/2019 Розмір тексту:

Військову службу пропонують безробітним жителям Тернопільщини. Більше перспектив обіцяють особам з вищою освітою або ж досвідом служби у Збройних Силах.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій, жителі Тернопільщини можуть укласти контракт зі Збройними Силами України.

«Термін контракту для осіб рядового складу – 3 – 5 років, для осіб офіцерського складу – 2 роки, а для тих, хто має досвід служби в зоні АТО, контракт може складати – 6 місяців. Для людей молодого віку у військовій службі є певна перспектива. Раніше, щоб стати військовим і здобути військове звання було потрібно навчатися 4 – 5 років. Зараз для тих, хто обирає військову службу, ситуація дещо спрощена насамперед для тих, хто, до прикладу, має вищу освіту. Відтак людина, яка не реалізувалася і має вищу освіти, через три місяці може стати офіцером», – каже Олександр Скумбрій.

Додамо, з початку 2019-го року військовослужбовцям більше, ніж на третину збільшили виплати. Відтепер мінімальна зарплата військового – 10 200 грн.. Значно вищі виплати у військовослужбовців із зони ООС.

Софія Романська