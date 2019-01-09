Безробітні тернополяни можу і заробити, і принести користь місту

09/01/2019 Розмір тексту:

Отримати додаткову соціальну підтримку і тимчасову зайнятість можуть особи, які шукають роботу та безробітні. Зробити це можна, влаштувавшись на оплачувані громадські роботи. Організовують їх у 2019 році за участю державної служби зайнятості на підприємствах, організаціях, установах комунальної форми власності, а також за договорами – у інших роботодавців.

Види громадських робіт, які відповідають потребам Тернопільської міської територіальної громади, мають економічну, соціальну та екологічну користь затвердили на одному із чергових засідань виконкому.

Вибрати для себе роботу безробітні можуть із 18 пунктів. Це може бути: благоустрій територій та будівель державних та комунальних підприємств; роботи, пов’язані з екологічним збереженням територій громади, прибирання та збір вторинної сировини – макулатури, поліетилену, склобою, пет-пляшок, відходи пінопласту, ганчір‘я – в громадських місцях та зонах відпочинку громади, придорожніх смугах; догляд та надання послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю, дітям-сиротам, учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі, що здійснюється благодійними фондами та громадськими організаціями, дитячими будинками та будинками для осіб похилого віку різних форм власності, а також догляд за хворими та допоміжні роботи у закладах охорони здоров’я; супровід осіб з інвалідністю по зору; основні та допоміжні роботи в благодійних їдальнях, пунктах обігріву, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення; інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та роботи з документацією; роботи, пов’язані із веденням обліку виборців; роботи, пов’язані з організацією та проведенням культурно-масових заходів у місті та інші.

Громадські роботи, які зазначені у прийнятому рішенні, оплачуються із міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Керівники підприємств, установ та організацій комунальної форми власності та інші роботодавці громади можуть укладати договори з міськрайонним центром зайнятості на проведення інших робіт тимчасового характеру. Детальніше про оплачувані громадські роботи тернополяни можуть дізнатися у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, що на вулиці Текстильній, 1б.

Ольга Трач