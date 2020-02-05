37-річний зловмисник викрав сім тисяч гривень у рідного батька.

Зі слів заявника, котрий за допомогою звернувся до співробітників Тернопільського районного відділення поліції, гроші від сина він ховав де тільки міг, адже той уже пропив все, що було в помешканні. Проте й останні батьківські збереження горе-родич таки знайшов – у підсобному приміщенні.

За декілька днів сім тисяч гривень витратив на алкоголь, повернення боргів та ставки в букмекерських конторах. У скоєному зловмисник зізнався.

Йому інкриміновано частину 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.