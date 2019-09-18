Повертаючись ввечері додому, 16-річний житель міста Підгайці став жертвою грабіжника. Невідомий, погрожуючи неповнолітньому, заволодів його мобільним телефоном.

Потерпілий про злочин повідомив співробітників Підгаєцького відділення поліції. За словами хлопця, до нього ззаду підійшов незнайомець, почав погрожувати невідомим предметом та вихопив з рук мобільний телефон вартістю майже п’ять тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Причетним до протиправного виявився 20-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього телефон потерпілого, який він заховав у себе вдома. Підозрюваний вперше потрапляє в поле зору поліцейських, ніде не навчається та не працює.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за статтею 186 ККУ – грабіж.

