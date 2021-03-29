Злочин стався у римо-католицькому храмі, що у містечку Підволочиськ. До поліцейських звернувся священник і повідомив про те, що зникли печатка та ноутбук.

З’ясовуючи обставини крадіжки, поліцейські встановили, що напередодні священник прихистив чоловіка, котрий не мав де жити. Зі слів отця, незнайомець деякий час допомагав йому на парафії, проте одного дня зник. А разом з ним – ноутбук та церковна печатка.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 47-річний житель Житомирської області. Зловмисник у скоєному зізнався, повідомив, що крадені речі продав на ринку у Вінниці.

Триває досудове розслідування.