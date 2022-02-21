Сучасним школярам не потрібно витрачати кишенькові гроші на паперові збірники готових домашніх завдань. Онлайн-ГДЗ використовувати зручніше і вигідніше. Вони непомітні, оскільки знаходяться в телефоні або планшеті, тому списувати можна навіть у школі — на перервах або перед початком уроків. Ризик спійматися на гарячому — мінімальний. Навряд чи хтось з учителів запідозрить факт списування лише через смартфон у руках учня.
ГДЗ від порталу Вшколе — справжня знахідка для школярів, які хочуть підтягнути свій рівень успішності завдяки високим оцінкам за правильно виконані домашні завдання.
Вшколе: особливості сайту та розв’язників
Автори порталу Vshkole турбуються про комфорт користувачів, тому приділяють однакову увагу наповненню розділів і оформленню. Сайт орієнтований на людей різного віку (не тільки школярів, а і їхніх батьків) і відповідає строгим вимогам. Серед них:
- Зручна навігація. Щоб перейти з одного розділу в інший, не потрібно натискати купу кнопок, довго скролити мишкою або гортати сторінки стрілками на клавіатурі. Комфортна навігація гарантована завдяки алфавітним покажчикам, гіперпосиланням та кнопці «Вгору».
- Швидкий пошук. Знайти потрібний розв’язник можна всього за кілька хвилин. Достатньо обрати з запропонованого переліку класів відповідний і перейти на сторінку конкретного предмета.
- Безоплатний доступ. Платити за готові домашні завдання не потрібно. Їх можна відкривати в браузері, «скрінити» та шерити (надсилати друзям у соціальних мережах та месенджерах) за так.
- Використання без завантаження. В пам’яті смартфона — купа файлів. Зображення або текстові документи, які точно знадобляться не більше одного разу, — ні до чого. Добре, що їх можна не звантажувати, а використовувати онлайн.
- Адаптивне оформлення. На сайті зручно сидіти вдень і вночі. Щоб не перевантажувати очі, можна використовувати одну з двох кольорових тем: світлу або темну.
Якість розв’язників, оприлюднених порталом Вшколе, не викликає нарікань. Їхні переваги:
- Правильність. Перед опублікуванням матеріали перевіряють на наявність помилок, друкарських помилок та інших неточностей. Завдяки перевірці, ГДЗ не можуть нашкодити учням.
- Читабельність. розв’язники представлені у форматі зображень високої чіткості та контрастності. Відповіді від руки написані зрозумілим почерком, а друковані — читабельними шрифтами.
- Великий вибір. Можна підібрати ГДЗ не лише для основного підручника, а й для робочих зошитів, тест-контролю, лабораторних та практичних робіт з усіх предметів шкільної програми.
Уникнути гніву вчителів допомагає дотримання таких правил під час застосування розв’язників від Vshkole:
- Списувати тільки у разі нагальної потреби
Краще перебороти лінь і зробити ДЗ самостійно, ніж списати й не засвоїти тему.
- Аналізувати інформацію з ГДЗ
Від необдуманого механічного списування варто відмовитися.
- Перевіряти самостійно виконані домашні завдання
Замість того, щоб віддавати чернетки на перевірку батькам, можна звірятися з онлайн-ГДЗ.
У разі виявлення збоїв на сайті або будь-яких проблем з розв’язниками, можна зв’язатися з командою порталу Вшколе через розділ «Контакти».
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