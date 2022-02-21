Сучасним школярам не потрібно витрачати кишенькові гроші на паперові збірники готових домашніх завдань. Онлайн-ГДЗ використовувати зручніше і вигідніше. Вони непомітні, оскільки знаходяться в телефоні або планшеті, тому списувати можна навіть у школі — на перервах або перед початком уроків. Ризик спійматися на гарячому — мінімальний. Навряд чи хтось з учителів запідозрить факт списування лише через смартфон у руках учня.

ГДЗ від порталу Вшколе — справжня знахідка для школярів, які хочуть підтягнути свій рівень успішності завдяки високим оцінкам за правильно виконані домашні завдання.

Вшколе: особливості сайту та розв’язників

Автори порталу Vshkole турбуються про комфорт користувачів, тому приділяють однакову увагу наповненню розділів і оформленню. Сайт орієнтований на людей різного віку (не тільки школярів, а і їхніх батьків) і відповідає строгим вимогам. Серед них:

Зручна навігація. Щоб перейти з одного розділу в інший, не потрібно натискати купу кнопок, довго скролити мишкою або гортати сторінки стрілками на клавіатурі. Комфортна навігація гарантована завдяки алфавітним покажчикам, гіперпосиланням та кнопці «Вгору». Швидкий пошук. Знайти потрібний розв’язник можна всього за кілька хвилин. Достатньо обрати з запропонованого переліку класів відповідний і перейти на сторінку конкретного предмета. Безоплатний доступ. Платити за готові домашні завдання не потрібно. Їх можна відкривати в браузері, «скрінити» та шерити (надсилати друзям у соціальних мережах та месенджерах) за так. Використання без завантаження. В пам’яті смартфона — купа файлів. Зображення або текстові документи, які точно знадобляться не більше одного разу, — ні до чого. Добре, що їх можна не звантажувати, а використовувати онлайн. Адаптивне оформлення. На сайті зручно сидіти вдень і вночі. Щоб не перевантажувати очі, можна використовувати одну з двох кольорових тем: світлу або темну.

Якість розв’язників, оприлюднених порталом Вшколе, не викликає нарікань. Їхні переваги:

Правильність. Перед опублікуванням матеріали перевіряють на наявність помилок, друкарських помилок та інших неточностей. Завдяки перевірці, ГДЗ не можуть нашкодити учням.

Перед опублікуванням матеріали перевіряють на наявність помилок, друкарських помилок та інших неточностей. Завдяки перевірці, ГДЗ не можуть нашкодити учням. Читабельність . розв’язники представлені у форматі зображень високої чіткості та контрастності. Відповіді від руки написані зрозумілим почерком, а друковані — читабельними шрифтами.

. розв’язники представлені у форматі зображень високої чіткості та контрастності. Відповіді від руки написані зрозумілим почерком, а друковані — читабельними шрифтами. Великий вибір. Можна підібрати ГДЗ не лише для основного підручника, а й для робочих зошитів, тест-контролю, лабораторних та практичних робіт з усіх предметів шкільної програми.

Уникнути гніву вчителів допомагає дотримання таких правил під час застосування розв’язників від Vshkole:

Списувати тільки у разі нагальної потреби

Краще перебороти лінь і зробити ДЗ самостійно, ніж списати й не засвоїти тему. Аналізувати інформацію з ГДЗ

Від необдуманого механічного списування варто відмовитися. Перевіряти самостійно виконані домашні завдання

Замість того, щоб віддавати чернетки на перевірку батькам, можна звірятися з онлайн-ГДЗ.

У разі виявлення збоїв на сайті або будь-яких проблем з розв’язниками, можна зв’язатися з командою порталу Вшколе через розділ «Контакти».