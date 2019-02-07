Безпеку тернополян охоронятиме “Сусідська варта”

07/02/2019 Розмір тексту:

Проект «Сусідська варта» започаткували в Україні. Тернопіль – 14-те місто, де діятиме цей проект. Серед його завдань – охороняти безпеку мешканців житлових будинків.

Тернопільським поліцейським і працівникам ОСББ проект «Сусідська варта» представив старший інспектор з особливих доручень зв’язків з громадськістю департаменту патрульної поліції Києва Євген Мамушкін. За його слова, проект «Сусідська варта» покликаний охороняти безпеку мешканців житлових будинків.

«Сусідська варта» – взаємодія поліції з громадою на засадах партнерства, метою якої є створення безпечного середовища та покращення комунікації між громадою та населенням. Це один із способів ефективного контакту для розв’язання різноманітних проблем людей та оперативного реагування на будь-які проблеми».

Ініціатори проекту сподіваються, що завдяки його реалізації, зменшиться рівень злочинності в місті, а його мешканці почуватимуться в безпеці.

«Цей проект – це велика можливість підвищити рівень безпеки жителів будинків, оскільки їх мешканці краще знають про проблеми району та місцевості, а в тісній співпраці з поліцією – це збільшення ефективності розкриття не лише кримінальних правопорушень, але й злочинів загалом. Але основне – підвищення довіри населення громадян», – каже інспектор зв’язків з громадськістю Патрульної поліції Тернопільщини Олеся М’ялковська.

В Україні проект «Сусідська варта» започаткували ще у 2017-му році. Відтак правоохоронці кажуть: це не разовий проект, а співпраця між громадою та поліцією на роки. Оскільки його мета – безпечне місто.

Софія Романська