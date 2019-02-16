Безнадійним безробітним з Тернопільщини дадуть радників

15/02/2019 Розмір тексту:

Безробітним на Тернопільщині допомагатимуть у виборі вакансій кар’єрні радники. Такі фахівці з’явилися при центрах зайнятості в результаті реформи служби праці. Вони допомагатимуть працевлаштуватися насамперед тим безробітним, які тривалий період часу не можуть знайти роботу.

В обласному центрі зайнятості роль кар’єрних радників виконують консультанти безробітних. Вони допомагають тим пошуковцям праці, яким не вдається відразу підібрати необхідну вакансію.

«Допомогу кар’єрних радників можуть отримати всі безробітні. Такі фахівці працюють індивідуально з тими особами, які зазнають певних труднощів у пошуку роботи, тобто йде мова насамперед про тих, хто не працевлаштовується відразу. В результаті кар’єрні радники стають помічниками людини у пошуку хорошої вакансії. Робота кар’єрного радника на початковому етапі полягає в тому, що він складає індивідуальний план пошуку підходящої роботи разом із безробітним. І цього плану вони дотримуються в процесі їхньої співпраці», – пояснює заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

Додамо, кар’єрні радники працюватимуть і районних філіях служби праці.

Софія Романська