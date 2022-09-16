Пройти курси зі спеціальностей веб-дизайнер, дизайнер, розробник сайтів, вивчити англійську мову, стати учасником англійського розмовного клубу можуть безкоштовно жителі Тернопілля.

Таку можливість надає Освітній хаб Тернопільщини, який працює вже два тижні. Розташований він у Тернополі на вулиці Руській, 17. Це приміщення Тернопільського кооперативного фахового коледжу, 2 поверх, 12 аудиторія.

В освітньому хабі навчатимуть також іншим IT спеціальностям та робочим професіям, надаватимуть психологічну та емоційну підтримку, допомагатимуть в освоєнні найзатребуваніших серед роботодавців навичок. Він діє в рамках мережі Українських Освітніх Хабів, яка визначена Міністерством освіти і науки України пріоритетним проектом у сфері освіти під час війни.

– Освітній Хаб Тернопільщини реалізовує концепцію «Навчання впродовж життя» (Life Long Learning) на території всієї області, – каже Ольга Хома, директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації. – Це насправді важливий проект, який зараз на часі. Тому керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації всіляко підтримує ініціативу, яка допомагає як дітям, так і дорослим за допомогою інноваційних освітніх інструментів набувати необхідні у сучасному світі компетенції.

Навчання у цій організації розраховане не тільки на дорослих, але й на підлітків. Вони можуть пройти профорієнтацію, дізнатися більше про сучасні та майбутні професії та оволодіти найзатребуванішими навичками на ринку праці. Все це доступне і для дорослих від 18 років. Вони також можуть навчитись підприємництву.

У Тернопільському хабі зараз проходять курс із веб-дизайну, читають лекції як ефективно вчити іноземну мову, працює англійський розмовний клуб, проводять різні-майстер-класи. Заняття відбуваються очно та в онлайн-режимі щодня з 16.00 до 20.00. Щоб приєднатися до навчання необхідно заповнити гугл-форму.