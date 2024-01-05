У Тернополі провели в останню дорогу 35-річного лейтенанта Ярослава Марківа. Чоловік служив командиром танкового взводу у 42 окремій механізованій бригаді. Загинув боєць 31 грудня 2023 року.

Про це Суспільному повідомив офіцер обласного центру комплектування Віктор Білас.

У Домі Печалі попрощалися із військовослужбовцем Ярославом Марківим. Похоронна процесія пройшла до Микулинецького кладовища, де загиблому віддали останню шану.

Леся Романчук ходила з Ярославом Марківим до лютеранської церкви. Чоловік працював стоматологом в клініці на колесах, заснованій лютеранським міжнародним благодійним фондом.

“Лікував людей благодійним чином, безкоштовно. А коли почалась війна він пішов воювати”.

На похорон прийшла колега загиблого Людмила Войчунас. Жінка розповідає, востаннє бачилася з Ярославом Марківим у вересні 2023 року, коли чоловік приїжджав додому у відпустку.

“Настільки кардинально змінився. Відчувалося, що він отакий справжній військовий. Здається, що він нічого не боявся. Він казав, що все буде файно, ми їх тут всіх поламаємо, поб’ємо і все буде добре. Все буде Україна”.

Попрощатися із Ярославом Марківим прийшов пастор лютеранської церкви Тарас Коковський.

“Не належав офіційно до нашої церкви, але як працівник міжнародного благодійного фонду і просто, як людина приходив до мене. Ми спілкувалися. Людина, яка закінчила медичний університет. Став командиром танку. Це дуже показово і це дає нам надію на нашу перемогу”.

У Ярослава Марківа залишилися мати, дружина і донька. Поховали офіцера на Алеї Героїв.