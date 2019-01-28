Безхатченко влаштував пожежу у підвалі п’ятиповерхівки
28/01/2019 0
Розмір тексту:
Пожежа сталася 27 січня увечері в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Карпенка, 23.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено матрац на площі 0,5 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння з підвалу врятовано 1-го безхатченка (дані встановлюються, чоловік, віком орієнтовно 50 років).
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...