Безхатченко влаштував пожежу у підвалі п’ятиповерхівки

28/01/2019 Розмір тексту:

Пожежа сталася 27 січня увечері в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Карпенка, 23.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено матрац на площі 0,5 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння з підвалу врятовано 1-го безхатченка (дані встановлюються, чоловік, віком орієнтовно 50 років).