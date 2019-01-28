Безхатченко влаштував пожежу у підвалі п’ятиповерхівки

28/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Пожежа сталася 27 січня увечері в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Карпенка, 23.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено матрац на площі 0,5 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння з підвалу врятовано 1-го безхатченка (дані встановлюються, чоловік, віком орієнтовно 50 років).

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,334 / 12.2m