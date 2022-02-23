Slots City бездепозитний бонус: найшвидший спосіб отримати та вивести

Програма лояльності в українських казино розрахована на всі категорії користувачів. Гравці отримують Slots City бездепозитный бонус та користуються іншими пропозиціями залу. Збільшується банк реальних ставок. Кошти відіграються у встановлений термін.

Створення облікового запису за 10 секунд

Для участі у програмі лояльності створюється обліковий запис. Інструкція відображається після натискання клавіші «Реєстрація». Є три способи:

Через соціальну мережу Google. За номером мобільного телефону. На адресу електронної пошти.

Перший варіант – найшвидший. Достатньо авторизуватися в месенджері та натиснути на відповідну іконку. В інших випадках заповнюється користувальницька анкета. Вноситься номер телефону (або адреса e-mail) та пароль. Підтверджується повернення (від 21 року) та завершується процедура. Перед виведенням коштів обов’язкова верифікація.

Активація бездепозитних бонусів

Для отримання бездепозитних бонусів потрібно передплатити Telegram або Viber. Вони даються за промокодами, які публікуються у месенджерах для передплатників. Є буквено-числовими значеннями. Діють кілька днів і потім втрачають актуальність.Щоб використати код, потрібно виконати дії:

авторизуватися на офіційному сайті;

відкрити особистий кабінет;

вбити промокод у відповідний осередок;

натиснути на кнопку «Активувати».

Один із бездепів – 777 гривень за реєстрацію. Код надсилається у повідомленні SMS або автоматично згенерованому листі електронною поштою (залежить від методу реєстрації). Умови відіграшу та розмір вейджера краще уточнити у саппорті. З операторами зручніше зв’язатися електронною поштою. Підходять лише ігрові автомати, у структурі яких є барабани та лінії. Ставки в настільних та карткових іграх не враховуються.

Підписка на канал Telegram

Перший крок – завантажити Telegram на комп’ютер (якщо ще немає). Посилання для встановлення є на сторінці з описом акції. Залишається натиснути на «Підписатися».

Підписка на сервіс Viber

Стати членом спільноти Viber можна аналогічним способом. Завантажується програмне забезпечення. Воно адаптується до операційних систем Linux, Mac, Windows. Моментально вантажиться на смартфонах на iOS та Android. Підписка завершується натисканням «Приєднатися».