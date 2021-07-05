Умови нарахування бонусів за створення аккаунта в різних онлайн-казино можуть відрізнятися, але їх принцип є незмінним. Людина просто реєструється на азартному майданчику, заповнюючи всі поля, після чого отримує подарунок.

Якщо почитати відгуки в інтернеті, то найпопулярніший бонус за реєстрацію з виведенням коштів – це безкоштовні обертання барабанів в одному ігровому автоматі або групі слотів від певного провайдера.

Що таке бездепозитний бонус в казино?

Бездепозитний бонус – презент, для отримання якого не потрібно поповнювати рахунок в онлайн-казино. Такий подарунок є найціннішим для початківців гравців, які поки не готові до реального ризику і не впевнені в чесності і безпеці обраного ігрового залу. Зараз доступні такі бездепозитні бонуси в казино:

Фріспіни;

Кошти для здійснення ставок;

Кошти, які видаються на певний час (наприклад, на 1 годину). Якщо гравець за цей час збільшить суму на рахунку, різницю він зможе в подальшому вивести на будь-яку платіжну систему.

Будь який бездепозитний бонус в автоматах – відмінна можливість зрозуміти принцип гри, розібратися в тонкощах гемблинга і підібрати вигідну тактику. Навіщо адміністрація казино дарує такі подарунки? Головна мета – залучення нових користувачів і розкрутка власного бренду.

Правила і умови використання

Правила отримання бездепозитних бонусів казино описані в умовах кожного подарунка. Необхідно перед вибором акції уважно вивчити всі тонкощі.

Але так як бездеп бонус за реєстрацію не має на увазі поповнення рахунку, новий клієнт може в будь-який момент відмовитися від гри в обраному клубі і вибрати для себе інший майданчик, при цьому нічим не жертвуючи.

Головне правило отримання будь-якого бонусу при реєстрації в казино – необхідно ввести правильні дані. Якщо людина припуститься помилки або навмисно введе не справжнє інформацію про себе, він просто не зможе надалі вивести виграш.

Причина – у всіх сучасних онлайн-казино рано чи пізно адміністрація клубу зажадає у гравця проходження верифікації. Вона має на увазі надання сканів документів. Така перевірка здійснюється для того, щоб в азартні ігри не могли грати люди, які не досягли повноліття.

Якщо гравець отримав бездепозитний бонус казино і виграв суму грошей, дуже важливо виконати всі умови по відіграшу презенту. В умовах кожної акції вказано розмір вейджер.

Наприклад, при х15 гравцеві необхідно зробити в 15 разів більше ставок, ніж розмір винагороди. Новий бонус можна активувати до тих пір, поки попередній презент повністю не відіграний.

Правила та умови виведення виграшів

Українське онлайн-казино Goxbet – майданчик, який зараз користується найбільшою популярністю в інтернеті. Тут регулярно реєструється величезна кількість людей з різних країн, оскільки доступні різні ігрові валюти (UAH, RUB, USD, EUR).

Але головним підтвердженням чесності і вигідних умов в Гоксбет є те, що всі новачки стають постійними клієнтами клубу, а не з розчаруванням шукають для себе інший майданчик з азартними іграми.

Коли клієнт зрозуміє, що готовий здійснювати реальні ставки, умови поповнення рахунку і виведення виграшу його точно порадують. Мінімальний депозит в казино дорівнює всього 1 гривні.

Для внесення грошей на баланс і виведення виграшу підходять різні платіжні системи: можна використовувати банківську карту Visa або Mastercard, а також застосувати надійний електронний гаманець Webmoney, Qiwi, Yandex Money та інші.

Гроші миттєво зараховуються на рахунок. А виводяться вони приблизно за 1 день, що підтверджується коментарями гравців в інтернеті. Якщо у гравця виникають питання щодо вчинення грошових транзакцій, то він може в будь-який момент звернутися за допомогою в онлайн-чат. Фахівці технічної підтримки працюють цілодобово і завжди готові допомогти клієнтам Goxbet.