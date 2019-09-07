Батьки школярів у місті Бучач, на Тернопільщині, прикро вражені вбиральнею, в яку змушені ходити їхні діти. Вона не має не те що унітазів, а й дверей та перегородок. Натомість обладнана величезним вікном на вулицю.

Екскурсію для журналістів шкільними вбиральнями проводять спантеличені батьки учнів початкових класів, повідомляє ТСН. Вбиральня для хлопчиків без дитячих унітазів, перегородок, окремих кабінок та дверей. Немає нічого і за стіною у туалеті для дівчаток. Усі санітарні норми та вимоги тут порушені, кажуть батьки. До того ж, великі вікна чи не на всю стіну дозволяють побачити знадвору усе, що відбувається у вбиральні.

Раптом подивитися на туалети і на знімальну групу ТСН заходить директор. Каже, для неї в туалеті головне – чистота, а не приватність. Та додає, що для учнів середніх класів у туалетах перегородки вже є. Вони іржаві та закриваються клямками. Тут є плівка на вікнах, але її клеїли похапцем, тільки-но знімальна група ТСН увійшла до школи. Це зняла камера журналістів із протилежного вікна у коридорі. І в цьому ж коридорі, просто у гардеробній діти навперебій купують снеки та солодку воду. Хоча продаж цих товарів у всіх школах області заборонений. У продавчині дозвільних документів нема. Про них вона запитує у директорки. Та у такій торгівлі не вбачає нічого небезпечного.

Вишенька на шкільному торті — відсутність дзвоника. Загальний електричний зламаний вже два роки. У двадцять першому столітті завгосп дзеленчить у старий ручний дзвоник. Два поверхи школи долає за п’ять хвилин. Відповідно уроки та перерви у всіх починаються по-різному. Часто дзвоника взагалі не чутно.

Директорка пояснює, що коштів нема ні на що. Із районного бюджету на цей рік їй виділили лише сім тисяч гривень на фарбу, тому поліпшити стан школи неможливо.