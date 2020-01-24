Європейські тенденції спостерігатимуться у погодних умовах Тернопільщини до кінця тижня.

Відтак в регіоні обійдеться без суттєвих опадів і морозів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Вітер поступово вгомониться, із сильного перейде в помірний.

Сильний сніг та 6-9 градусів морозу – такою була погода рік тому 23-го січня, – розповідає Наталка Діденко. А зараз у нас ані морозу, ані снігу.

«І так буде найближчим часом. 24-го січня Україна опиниться між потужною північною циклонічністю та не менш масштабним антициклоном, який охоплює практично всю континентальну Європу. Європейські тенденції у нас, природно, сильніші, тому й опадів суттєвих завтра не передбачається. Лише шматочок теплого фронту черкне областями України, затуляючи сонце та подекуди організовуючи незначні опади. Завтра у більшості наших областей переважатиме суха погода. Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, завтра вдень в Україні 0-5 градусів тепла».

За попередніми прогнозами, вихідні на Тернопільщині будуть відносно теплими. Справжньої сніжної та морозяної зими поки чекати марно.

Софія Романська