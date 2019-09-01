Новий навчальний рік принесе школярам на Тернопільщині деякі нововведення.

Зокрема, вони можуть не використовувати шкільну форму. Забороненими будуть дошки пошани для відмінників.

Нагадаємо, це одні з перших рішень президента Зеленського.

Цього року вперше переступлять пороги школи на Тернопільщині 11 625 учнів, це на 600 дітей менше, ніж торік – розповідає начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Навчатимуть дітей перепідготовлені вчителі.

«Вчителі пройшли спеціальне навчання. Зокрема, в контексті впровадження Нової української школи в області підготували 49 регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчали і навчатимуть учнів перших класів у минулому і теперішньому роках. Цього року для підвищення кваліфікації педагогічних працівників області виділено понад 8,6 млн. грн.. Держава другий рік поспіль інвестує кошти на умовах співфінансування з органами місцевого самоврядування».

Цього року на всеукраїнському рівні скасовано шкільну форму. Втім, учням в школах можуть запропонувати дрес-код, чи дотримуватися його, вирішувати має право школяр. Не вішатимуть у школах дошок пошани з іменами відмінників, а також запровадять електронні учнівські квитки. Задля безпеки учні молодших класів будуть зобов’язані в темний час доби по дорозі до школи і додому носити світловідбиваючі жилети. Ці засоби діти отримають безкоштовно.

Софія Романська