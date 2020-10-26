Випадки фотографування бюлетенів зафіксувала поліція на Тернопільщині. Порушників можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Також зареєстрували повідомлення про незаконну агітацію, викрадення та знищення бюлетенів.

“Є декілька випадків фотографування бюлетенів, ми будемо на це реагувати. Залежно, в яких це було умовах, будуть люди нести відповідальність. Щодо селфі з бюлетенем, може це кваліфікуватися як агітація за окремі політичні партії, якщо це селфі було зроблено для себе, то відповідальності людина не несе”, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Проблеми з бюлетенями виникали у Теребовлянському і Заліщицькому районах. А в Кутківцях їх залили кавою. Відтак було знищено понад триста бюлетенів.

«У Теребовлянському районі на одній з дільниць не дорахувалися 400 бюлетенів. Комісія їх вчасно не порахувала, коли стикнулися з ситуацією, що цих бюлетенів немає. Але це не буде впливати на волевиявлення людей, так як досить низька явка. І другий факт – 50 бюлетенів пропали у Заліщицькому районі, правда, там бюлетені були пораховані комісією вчасно. І ми розуміємо, що їх хтось викрав. Там вже порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Ми бачимо порушення з боку комісії, коли частина людей пішли на обід, частина електрику ремонтувала. За їхніми словами, залишили одну спостерігачку з бюлетенями і після того вони пропали, тобто зараз ми будемо розбиратися. Подія кваліфікована як кримінальне правопорушення. Винні будуть нести відповідальність. Ще було повідомлення про те, що більше трьохсот бюлетенів залили кавою. Випадкова ситуація, але були знищені бюлетені. Однак там на результати виборів це не вплине, оскільки невисока явка виборців”, – розповів Олександр Богомол.

Нагадаємо, через порушення виборчого законодавства на Тернопільщині відкрито 11 кримінальних проваджень. Щодо окремих фактів тривають перевірки, рішення будуть протягом доби. Зокрема, такі перевірки проходять у селах Онишківці і Залісці Шумського району, куди завезли не ті бюлетені. Правоохоронці розглядають версію зриву виборчого процесу у цих населених пунктах.