Без права внесення застави: підозрюваного у стрілянині по дітях триматимуть за гратами. ВІДЕО

Тримання під вартою на шістдесят діб без права внесення застави – такий запобіжний захід обрав суд підозрюваному в стрілянині по дітях.

Розслідування тривало з 21 січня, повідомили у Відділі комунікації поліції

Тернопільської області. Цього дня до лікарні потрапив малолітній мешканець обласного центру. Травми хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 26 школи Тернополя. Під час надзвичайної події на дитячому майданчику було троє дітей – потерпілий зі своєю сестрою та ще один малолітній, який також отримав поранення щоки від невідомого металевого предмету.

Проте правоохоронці не могли оприлюднювати детальну інформацію по цій справі у зв’язку з проведенням експертиз та інших слідчих дій, – розповів на прес-конференції начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

– Ми мали первинні версії, що можливо була петарда, можливо саморобний вибуховий предмет або інша подія, яка спричинили дитині тілесні ушкодження. Тому первинна інформація подавалася узагальнено, без конкретизації. Однак, коли дитину доставили до медичного закладу, то встановили, що в тілі дитини є дріб.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, експерти. Фахівці встановили, що кущі, біля яких впала дитина, також пошкоджені пострілом зі зброї. Завдяки проведеним заходам та зібраним доказам фахівці змогли встановити приблизну траєкторію руху кулі та вікно, з якого, ймовірно, стріляли.

– Підтвердження, що про спеціальний постріл з метою вбивства ми не маємо. Кінцева кваліфікація буде в ході розслідування і в ході рішень прокуратури буде. Ми не мали інформації від цієї людини, що я вчинив постріл, що це сталося з моєї вини. Перше пояснення його про те, як відбулася подія, було на 6-й день.

Після зібраних доказів прокуратура прийняла рішення оголосити підозру тернополянину та міру запобіжного заходу. Прокурор просила тримання під вартою, тоді як адвокат – домашній арешт.

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– Його дій кваліфіковано за статтею 296 частина 4 – хуліганство, вчинене з використанням зброї та 121 частина 1 ККУ – умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі, – повідомив керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук. – Прокурори Тернопільської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво даного провадження, вживатимуть усі заходи для того, щоб досудове розслідування було завершено в максимально розумні строки і за його наслідками було прийнято кінцеве правове рішення.

Слідчий суддя постановив: клопотання слідчого СПУ ГУНП в Тернопільській області, яке погоджено з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури “Про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави задовільнити.

Одразу, після оголошення ухвали, підозрюваного у залі суду взяли під варту. В слідчому ізоляторі тернополянин перебуватиме до 3 квітня 2021 року.

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