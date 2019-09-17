Офіс Зеленського продовжує зволікати з призначеннями перших осіб владної вертикалі у Тернопільській області.

Обов’язки голови ОДА продовжує виконувати інкорпорований з місцевими порошенківцями тимошенківець Іван Крисак.

За останні тижні також стали вільними посади прокурора області, начальника управління Служби безпеки України, головного податківця, митника. Готується до “перельоту” начальник управління юстиції.

Очевидно, що владна вертикаль зачищається під нову команду.

Хто нею стане наразі залишається загадкою. У кулуарах розповідають навіть про реванш колишньої хмельницької команди Хоптянів, які зробили ставку на екс-голову Підволочиської РДА Руслана Комара-Чорного. Його появі наразі противиться частина нардепів із “Слуги народу”, для яких це призначення може стати “плювком в обличчя”. Хоча серед самих нардепів єдиного кандидата нема. Кожен тягне “перину” на себе. Зараз звернули увагу на “списочників”, чиє призначення стане безболісним для фракції. Зрештою, у них ніхто особливо не питає. Відтак, кількість кандидатів, чиї прізвища “гуляють” в кулуарах, збільшується. До кінця ще не списали штабіста Ігоря Жмінку, виринають прізвища радника Авакова Апостола, депутата міськради Бліхара, якого пов’язують з впливовим зараз Хорошковським, кандидата в нардепи Сопеля та ще кількох грошовитих бізнесменів.